Дуда: на саміті у Вашингтоні обговорять прискорення руху України в НАТО
Є три основні теми, які Польща хоче обговорити на саміті Альянсу. Це - подальше посилення стримування та обороноздатності НАТО, реалізація євроатлантичних амбіцій України та питання перегляду підходу НАТО до Росії.
Про це розповів польський президент Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pap.
Дуда зазначив, що подальше посилення обороноздатності НАТО виражається у виконанні рішень, прийнятих на самітах Альянсу в Мадриді 2022 року і Вільнюсі 2023 року.
"Ми повинні забезпечити, щоб усі в НАТО досягли рівня 2% витрат на оборону... під час холодної війни країни НАТО витрачали 3% свого ВВП на оборону, і ці витрати були настільки ефективними, що Заходу вдалося виграти холодну війну", - підкреслив він.
За словами президента, реалізація євроатлантичних амбіцій України передбачатиме прискорення її вступу до НАТО. Дуда наголосив, що необхідно надіслати Україні офіційне запрошення вступити в НАТО.
"Для нас очевидно, що Україна не може бути повноцінно прийнята в Альянс, поки не закінчиться війна, але цей процес, на нашу думку, має тривати, тому що це також демонстрація НАТО Росії того, що прагнення українського народу приєднатися до Північноатлантичного альянсу прислухаються, розуміють і виконують", - сказав він.
Дуда також підкреслив, що багато країн НАТО у своїй риториці щодо Росії повертаються до Основоположного акту НАТО-Росія.
"Цей акт фактично вже давно не діє. Ми вважаємо, що Росія неодноразово порушувала цей акт. Цей акт треба вважати мертвим, його треба вважати фактично порушеним Росією", - сказав президент.
Саміт НАТО
Нагадаємо, цьогорічна зустріч представників НАТО пройде у Вашингтон у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 9–11 липня. Ми вже повідомляли, що сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав завдання саміту НАТО.
Водночас він наголосив, що закличе представників НАТО взяти на себе довгострокові фінансові зобов'язання щодо надання фінансової допомоги Україні.
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