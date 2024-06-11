Дуда: на саммите в Вашингтоне обсудят ускорение движения Украины в НАТО
Есть три основные темы, которые Польша хочет обсудить на саммите Альянса. Это - дальнейшее усиление сдерживания и обороноспособности НАТО, реализация евроатлантических амбиций Украины и вопрос пересмотра подхода НАТО к России.
Об этом рассказал польский президент Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pap.
Дуда отметил, что дальнейшее усиление обороноспособности НАТО выражается в выполнении решений, принятых на саммитах Альянса в Мадриде 2022 года и Вильнюсе 2023 года.
"Мы должны обеспечить, чтобы все в НАТО достигли уровня 2% расходов на оборону... во время холодной войны страны НАТО тратили 3% своего ВВП на оборону, и эти расходы были настолько эффективны, что Западу удалось выиграть холодную войну", - подчеркнул он.
По словам президента, реализация евроатлантических амбиций Украины будет предусматривать ускорение ее вступления в НАТО. Дуда подчеркнул, что необходимо послать Украине официальное приглашение вступить в НАТО.
"Для нас очевидно, что Украина не может быть полноценно принята в Альянс, пока не закончится война, но этот процесс, по нашему мнению, должен продолжаться, потому что это также демонстрация НАТО России того, что стремление украинского народа присоединиться к Североатлантическому альянсу прислушивается, понимают и выполняют", - сказал он.
Дуда также подчеркнул, что многие страны НАТО в своей риторике по отношению к России возвращаются в Основополагающий акт НАТО-Россия.
"Этот акт фактически уже давно не действует. Мы считаем, что Россия неоднократно нарушала этот акт. Этот акт нужно считать мертвым, его нужно считать фактически нарушенным Россией", - сказал президент.
Саммит НАТО
Напомним, нынешняя встреча представителей НАТО пройдет в Вашингтон в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 9-11 июля. Мы уже сообщали, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал задачу саммита НАТО.
В то же время он подчеркнул, что призовет представителей НАТО взять на себя долгосрочные финансовые обязательства по оказанию финансовой помощи Украине.
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