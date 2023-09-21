Дуда розповів, чому не зміг зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку

Президент Польщі Анджей Дуда виголошував свою промову на Генасамблеї ООН в той час, коли в нього була запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава польської держави заявив в інтерв'ю TVN24 .

Дуда зазначив, що незважаючи на таку накладку в часі, він все одно міг зустрітися із Зеленським, "якби українська сторона висунула таку вимогу".

"Як тільки буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але ми точно не говоритимемо при світлі камер. Тільки так, як ми вже говорили багато разів, ми говоритимемо віч-на-віч, так, як розмовляють два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації", - уточнив польський президент.

Він також додав, що вважає слова глави української держави щодо того, що Польща обмеженнями на імпорт зерна готує сцену для московського актора, несправедливими.

"Це суперечка, яка стосується певного маленького шматочка наших відносин. Не проектуйте його на все, тому що вона не має під собою жодного ґрунту, і від неї виграють лише інші", - наголосив Дуда.

Конфлікт між Польщею та Україною

Нагадаємо, 15 вересня Польща вирішила в односторонньому порядку продовжити заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на те, що Єврокомісія скасувала відповідні заходи.

Після цього Україна почала подавати позов на Польщу до Світової організації торгівлі, а Зеленський різко розкритикував дії Варшави з трибуни Генасамблеї ООН.

Вже сьогодні українські та польські чиновники домовилися вести переговори щодо врегулювання конфлікту.

Більш детально про розжарення між Польщею та Україною можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.