Дуда назвав Росію виснаженою через війну в Україні

На запитання журналістки, чи може російський диктатор Володимир Путін атакувати альянс, президент Польщі відповів, що на цей момент він не очікує негайної атаки з боку РФ на країни НАТО.

"Я думаю, що Росія виснажена через свою агресію проти України. Я не очікую, що Росія готова зараз атакувати інші країни", - сказав Дуда.

Водночас він вважає, що Європа має бути готовою до реальної небезпеки в перспективі.

"Але в майбутньому це реальний ризик, тому ми повинні підготуватися та збільшити витрати на оборону, бо це абсолютно необхідно для нашої оборони", - додав польський лідер.