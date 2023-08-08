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Дуда призначив вибори до парламенту Польщі: коли відбудуться

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Польщі призначили вибори до парламенту країни на 15 жовтня. Голосування пройде в обидві палати Національних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

"Майбутнє Польщі - справа кожного з нас. ! Використовуйте свої права!", - йдеться у повідомленні.

Дуда пояснив, що для призначення голосування він використав зміст отриманого позитивного висновку Національної виборчої комісії щодо дати виборів до Сейму і Сенату Польщі.

Він вирішив призначити їх на 15 жовтня цього року.

Національні збори Польщі - двопалатний парламент Польщі.

Складається з верхньої палати - Сенату і нижньої - Сейму. Обидві палати проводять засідання окремо, за винятком візитів глав держав або святкування важливих подій.

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ПольщаАнджей Дуда