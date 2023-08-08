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Дуда назначил выборы в парламент Польши: когда состоятся

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Польше назначили выборы в парламент страны на 15 октября. Голосование пройдет в обе палаты Национального собрания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

"Будущее Польши - дело каждого из нас. ! Используйте свои права!", - говорится в сообщении.

Дуда пояснил, что для назначения голосования он использовал содержание полученного положительного заключения Национальной избирательной комиссии относительно даты выборов в Сейм и Сенат Польши.

Он решил назначить их на 15 октября этого года.

Национальное собрание Польши - двухпалатный парламент Польши.

Состоит из верхней палаты - Сената и нижней - Сейма. Обе палаты проводят заседания отдельно, за исключением визитов глав государств или празднования важных событий.

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ПольшаАнджей Дуда