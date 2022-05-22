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Дуда прибыл с визитом в Украину. Выступит в Раде

Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину. В воскресенье он собирается выступить в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт польского президента.

Отмечается, что в воскресенье в парламенте Украины президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны".

Недавно Дуда выразил мнение, что война, которую развязала Россия против Украины, должна завершиться возвращением Киеву всех захваченных территорий. Он назвал это очень важным вопросом лично для себя, для безопасности Польши и для будущего.

Кроме того, Дуда заявил, что Польша будет лоббировать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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Анджей Дуда