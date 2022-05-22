Дуда прибув з візитом в Україну. Виступить в Раді

Президент Польщі Анджей Дуда прибув в Україну. У неділю він збирається виступити у Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт польського президента.

Відзначається, що в неділю в парламенті України президент Республіки Польща виступить з посланням як перший глава іноземної держави з початку війни".

Нещодавно Дуда висловив думку, що війна, яку розв'язала Росія проти України, має завершитись поверненням Києву всіх захоплених територій. Він назвав це дуже важливим питанням особисто для себе, для безпеки Польщі та для майбутнього.