Дуда поздравил Зеленского и пригласил в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины на выборах 2019 и пригласил его в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши.

Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантической сообщества.

"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю вверения вам украинским народом должности президента Украины", - заявил он.

В своем приветствии президенту-электу Анджей Дуда подчеркнул значение польско-украинских взаимоотношений: "Учитывая связи, которые объединяют наши государства, они должны быть примером партнерства в регионе, моделью усиления дружественных отношений и формирования взаимной узгоджуваности. Польша готова к дальнейшей всесторонней помощи Украине".

Дуда выразил также надежду на улучшение исторического диалога: "Глубоко верю, что период вашей президентской деятельности принесет положительную перемену в воспринятии общей недавней истории наших народов".

Президент Польши уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Напомним, по данным экзит полов, во втором туре президентских выборов в Украине Владимир Зеленский - 73% голосов. Владимир Порошенко набрал около 27%.

Президент Украины Петр Порошенко уже признал свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой.