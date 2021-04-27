Дуда посетит Украину на 30-летие независимости
Президент Польши Анджей Дуда намерен посетить Украину на празднование 30-летия независимости. Это первый зарубежный лидер, который подтвердил визит на важное для Украины событие.
Об этом заявил руководитель отдела международной политики польского президента Кшиштоф Щерский, передает канцелярия Дуды.
Сообщается, что он обсудил с замглавы Офиса президента Украины Игорем Жовквой визит Владимира Зеленского в Варшаву 3 мая на празднование 230-летия польской конституции.
"Министр Щерский также сообщил, что Анджей Дуда посетит Украину с ответным визитом в августе, во время празднования Дня независимости страны", - говорится в сообщении.
Отметим, в этом году Украина празднует 30-летний юбилей независимости и собирает в Киеве всех своих главных международных союзников. В том числе для участия в первом саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа.
Напомним, ранее Зеленский пригласил президента США Джо Байдена в Украину на празднование 30-летия независимости. Кроме того, в последнее время он приглашает и лидеров других стран, с которыми проводит переговоров.
До этого Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил визит на День независимости Украины.