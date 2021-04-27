Дуда посетит Украину на 30-летие независимости

Президент Польши Анджей Дуда намерен посетить Украину на празднование 30-летия независимости. Это первый зарубежный лидер, который подтвердил визит на важное для Украины событие.

Сообщается, что он обсудил с замглавы Офиса президента Украины Игорем Жовквой визит Владимира Зеленского в Варшаву 3 мая на празднование 230-летия польской конституции.

"Министр Щерский также сообщил, что Анджей Дуда посетит Украину с ответным визитом в августе, во время празднования Дня независимости страны", - говорится в сообщении.

Отметим, в этом году Украина празднует 30-летний юбилей независимости и собирает в Киеве всех своих главных международных союзников. В том числе для участия в первом саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа.