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Дуда відвідає Україну на 30-річчя незалежності

Новость на русском → Варшава, Вівторок 27 квітня 2021 13:58
Дуда відвідає Україну на 30-річчя незалежності Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr com andrzej_duda)
Автор: РБК-Україна

Президент Польщі Анджей Дуда має намір відвідати Україну на святкування 30-річчя незалежності. Це перший закордонний лідер, який підтвердив візит на важливу для України подію.

Про це заявив керівник відділу міжнародної політики польського президента Кшиштоф Щерський, передає канцелярія Дуди.

Повідомляється, що він обговорив із заступником голови Офісу президента України Ігорем Жовквою візит Володимира Зеленського до Варшави 3 травня на святкування 230-річчя польської конституції.

"Міністр Щерський також повідомив, що Анджей Дуда відвідає Україну з візитом у відповідь у серпні, під час святкування Дня незалежності країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цього року Україна святкує 30-річний ювілей незалежності і збирає в Києві всіх своїх головних міжнародних союзників. У тому числі для участі в першому саміті Кримської платформи, який запланований на 23 серпня.

Нагадаємо, раніше Зеленський запросив президента США Джо Байдена до України на святкування 30-річчя незалежності. Крім того, останнім часом він запрошує і лідерів інших країн, з якими проводить переговорів.

До цього Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив візит на День незалежності України.

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