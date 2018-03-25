Польша и Венгрия намерены создать институт дружбы

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании Института польско-венгерской дружбы имени Вацлава Фельчака. Об этом сообщает "Польское радио".

Как ожидается, институт будет служить укреплению польско-венгерского сотрудничества.

"Я глубоко верю, что это учреждение будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, между нашими народами. Речь идет о научном, общественном и культурном сотрудничестве", - сказал Дуда.

Он отметил, что институт польско-венгерской дружбы будет расположен в Варшаве, но также будут функционировать местные отделения.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Польши Варшаве в понедельник, 26 марта, состоится торжественное подписание договоров о сотрудничестве между Институтом национальной памяти (ИНП) Польши и тремя украинскими Государственными архивами Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей.