Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дуда подписал закон о создании Института польско-венгерской дружбы

НовостиПолитика    25.03.2018 - 02:59
Фото: Анджей Дуда
Фото: Анджей Дуда

Польша и Венгрия намерены создать институт дружбы

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании Института польско-венгерской дружбы имени Вацлава Фельчака. Об этом сообщает "Польское радио".

Как ожидается, институт будет служить укреплению польско-венгерского сотрудничества.

"Я глубоко верю, что это учреждение будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, между нашими народами. Речь идет о научном, общественном и культурном сотрудничестве", - сказал Дуда.

Он отметил, что институт польско-венгерской дружбы будет расположен в Варшаве, но также будут функционировать местные отделения.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Польши Варшаве в понедельник, 26 марта, состоится торжественное подписание договоров о сотрудничестве между Институтом национальной памяти (ИНП) Польши и тремя украинскими Государственными архивами Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей.

В Польше призвали лишить Россию права на проведение ЧМ-2018 по футболу Польский ИНП будет сотрудничать с государственными архивами Украины
Теги публикации: Польша, Анджей Дуда, Варшава  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top