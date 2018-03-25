Польща і Угорщина мають намір створити інститут дружби

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про створення Інституту польсько-угорської дружби імені Вацлава Фельчака. Про це повідомляє "Польське радіо".

Як очікується, інститут буде служити зміцненню польсько-угорського співробітництва.

"Я глибоко вірю, що це установа сприятиме поглибленню співпраці між нашими країнами, між нашими народами. Мова йде про наукове, громадське і культурне співробітництво", - сказав Дуда.

Він зазначив, що інститут польсько-угорської дружби буде розташований у Варшаві, але також будуть функціонувати місцеві відділення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Польщі Варшаві у понеділок, 26 березня, відбудеться урочисте підписання договорів про співпрацю між Інститутом національної пам'яті (ІНП) Польщі та трьома українськими Державними архівами Одеської, Вінницької та Хмельницької областей.