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Дуда підписав оновлений закон про розслідування російського впливу в Польщі

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Четвер 03 серпня 2023 02:17
Дуда підписав оновлений закон про розслідування російського впливу в Польщі Фото: президент Польщі Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 2 серпня, президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену зміну закону про розслідування російського впливу в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно до першої версії закону, комісія з дев'яти осіб могла визнати будь-якого політика винним у російському впливі на безпеку Польщі і заборонити йому обіймати державні посади, пов'язані з розподілом коштів, протягом 10 років. Голову ж такої комісії мав призначати прем'єр-міністр, а процес апеляції для визнаних винними осіб не був передбачений.

Європейський Союз та США розкритикували закон, через що Дуда відкликав його і запропонував зміни. Тепер члени комісії не можуть бути депутатами парламенту, а заборони обіймати державні посади тепер там немає.

Відтепер, комісія робитиме публічну заяву щодо того, що певна особа "може діяти не в інтересах суспільства". До того ж, це рішення можна буде оскаржити в Апеляційному суді.

Опозиція проти закону

Польська опозиція назвала закон "конституційним переворотом" і "полюванням на відьом". Серед інших, виступає з критикою закону головний конкурент Дуди на майбутніх президентських виборах - Дональд Туск. За його словами, таким чином влада "прагне дискредитувати його та вигнати з політики".

Зазначимо, що чинна влада критикує колишнього прем'єра Польщі Туска за підписання газових контрактів з РФ на невигідних умовах.

Відносини Польщі та РФ

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відносини між РФ та Польщею стрімко погіршились. Кремль регулярно звинувачує Польщу у русофобії та розповідає про нібито "плани країни захопити західну частину України".

Крім цього, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Польща "має подякувати СРСР за відновлення незалежності", оскільки диктатор Йосип Сталін "віддав їй у подарунок" західні землі, а також натякнув, що Польща нібито хоче напасти на Білорусь.

У МЗС Польщі одразу відреагували на такі заяви, викликавши російського посла Сергія Андрєєва "на килим".

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