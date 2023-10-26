UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда назвав двох кандидатів на пост прем'єра Польщі

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На посаду прем'єр-міністра Польщі є два кандидати. При цьому було вирішено не скорочувати термін повноважень Сейму.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише РБК-Україна з посиланням на polskieradio24.

"У нас були, можу з упевненістю сказати, дуже гарні розмови, дуже змістовні розмови. По-перше, з кадрових питань. По-друге, про змістовні питання, пов'язані з різними питаннями, які нам доведеться розглядати і приймати політичні рішення в найближчому чи віддаленому майбутньому", - сказав він, підбиваючи підсумки консультацій з представниками виборчкомів.

За його словами, зараз "є два серйозні" кандидати на посаду прем'єр-міністра - Матеуш Моравецький і Дональд Туск.

При цьому Дуда зазначив, що не скорочуватиме термін повноважень Сейму (нижня палата польського парламенту, - ред.) і зкличе наступне засідання цієї палати на понеділок, 13 листопада.

Вибори у Польщі

У Польщі 15 жовтня відбулися парламентські вибори. За їх результатами визначилися 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

17 жовтня було підраховано всі голоси. За результатами виборів керівна партія "Право та справедливість" набрала 35,38% голосів. На другому місці - "Громадянська коаліція" - 30,70%, далі - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) та крайня права та антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТускПольщаАнджей Дуда