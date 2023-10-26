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Дуда назвал двух кандидатов на пост премьера Польши

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На пост премьер-министра Польши есть два кандидата. При этом было решено не сокращать срок полномочий Сейма.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РБК-Украина со ссылкой на polskieradio24.

подводя итоги консультаций с представителями избиркомов.

Выборы в Польше

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. По их результатам определились 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

17 октября были подсчитаны все голоса. По результатам выборов руководящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов. На втором месте - "Гражданская коалиция" - 30,70%, далее - "Третий путь" (14,40%), "Ливица" (8.61%) и крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" (7,16%). Подробнее - в материале РБК-Украина.

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