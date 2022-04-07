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Дуда назвал действия армии РФ геноцидом украинского народа

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Варшава, Четверг 07 апреля 2022 05:29
Дуда назвал действия армии РФ геноцидом украинского народа Анджей Дуда (Фото: onet.pl)
Автор: Константин Широкун

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что действия Российской Федерации на территории Украины являются геноцидом. Он также отметил, что Европа должна поставить Путину ультиматум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президенту Польши в интервью задали вопрос, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче являются геноцидом. Дуда ответил, что с этим "трудно не согласиться".

Он также отметил, что главной целью вторжения является уничтожение украинской нации. По его словам, гибель такого количества мирных жителей свидетельствует о настоящих намерениях России.

"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить",- добавляет он.

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