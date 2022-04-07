Дуда назвал действия армии РФ геноцидом украинского народа

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что действия Российской Федерации на территории Украины являются геноцидом. Он также отметил, что Европа должна поставить Путину ультиматум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Президенту Польши в интервью задали вопрос, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче являются геноцидом. Дуда ответил, что с этим "трудно не согласиться".

Он также отметил, что главной целью вторжения является уничтожение украинской нации. По его словам, гибель такого количества мирных жителей свидетельствует о настоящих намерениях России.

"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить",- добавляет он.