Дуда: будь-які угоди про майбутнє України не можна укладати без її участі

Україна має брати участь в укладанні будь-яких угод, які вплинуть на її майбутнє. Польща боротиметься за це.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю RadioMaryja заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Немає можливості, щоб будь-які угоди щодо майбутнього України були укладені без України", - наголосив польський лідер.

Він додав, що Польща мала власний важкий історичний досвід, який, зокрема, пов'язаний з угодами про закінчення Другої світової війни. Тоді вона потрапила під вплив СРСР і змушена була прийняти комунізм.

"Якщо ми не боротимемося за те, щоб Україна була за столом переговорів сьогодні, то, можливо, такі дії матимуть місце і в майбутньому. Ми маємо боротися за те, щоб подібна практика більше ніколи не повторювалася", - зазначив Дуда.