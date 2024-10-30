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Дуда: будь-які угоди про майбутнє України не можна укладати без її участі

Варшава, Середа 30 жовтня 2024 17:42
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Дуда: будь-які угоди про майбутнє України не можна укладати без її участі Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна має брати участь в укладанні будь-яких угод, які вплинуть на її майбутнє. Польща боротиметься за це.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю RadioMaryja заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Немає можливості, щоб будь-які угоди щодо майбутнього України були укладені без України", - наголосив польський лідер.

Він додав, що Польща мала власний важкий історичний досвід, який, зокрема, пов'язаний з угодами про закінчення Другої світової війни. Тоді вона потрапила під вплив СРСР і змушена була прийняти комунізм.

"Якщо ми не боротимемося за те, щоб Україна була за столом переговорів сьогодні, то, можливо, такі дії матимуть місце і в майбутньому. Ми маємо боротися за те, щоб подібна практика більше ніколи не повторювалася", - зазначив Дуда.

Дуди по Україні

Нагадаємо, раніше президент Анджей Дуда виступив за запрошення України до НАТО. Він зазначив, що це розпочало б процес її вступу до Альянсу.

Також у серпні він висловив сподівання, що війна Росії проти України має закінчитися вже незабаром. Він також упевнений, що український народ зможе відстояти свою незалежність.

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