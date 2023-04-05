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Дуда анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі найближчим часом передасть Україні ще чотири винищувачі МіГ-29. Також Варшава готова відправити до Києва ще літаків.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Чотири МіГ-29 з наших складів, які перебували ще в нас, були протягом останніх місяців передані в розпорядження ЗСУ. Чотири МіГи передаються додатково останнім часом, разом вісім", - заявив він.

Дуда додав, що Польща могла б швидко передати ще шість винищувачів Україні.

"Ми готові ще передати шість, які тепер готуються, вони могли б бути передані досить швидко. У нашому розпорядженні є ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. Ці МіГи будуть нам ще поки що потрібні", - заявив польський президент.

При цьому він не виключив, що Польща зможе передати Україні й інші МіГи за потреби.

"Я переконаний, що в майбутньому ми зможемо передати інші наші МіГи, якщо буде необхідність. Але потрібна буде згода наших союзників, тому що після модернізації вони мають обладнання, передане зі США, там є натовський зв'язок і перші формальності мають бути виконані", - додав Дуда.

Нагадаємо, Польща оголосила, що надала Україні свої винищувачі МіГ-29, проте раніше їхня кількість не озвучувалася.

Крім того, Словаччина повідомила, що передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Ці літаки вже оберігають українське небо.

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