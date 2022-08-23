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Дуда анонсировал визит в деоккупированный Крым и объединил гимны Украины и Польши

Фото: президент Польши Анджей Дуда в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал визит в Крым после его возвращения под контроль Украины. Польский лидер предложил президенту Украины показать ему полуостров.

Об этом Дуда сказал на втором саммите Крымской платформы в Киеве.

Так, выступая на открытии саммита, Дуда отметил, что никогда не был в Крыму, но убежден, что посетит полуостров.

"Крым - украинский, я верю, господин Владимир, что вы покажете мне Крым, я буду там, побываю на этом полуострове украинском", - сказал он, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава Польши также подчеркнул, что его страна является надежным тылом для Украины и настоящим домом для украинских беженцев.

"Сегодня мы имеем российское нашествие, Польша - это ваш тыл, ваш дом, это ваши братья и сестры. Это семья для всех ваших беженцев. У нас нет споров, все президенты Польши сказали бы то же самое. Мы с вами. Мой друг, Владимир, дорогие украинские братья: Ще не вмерла Україна, Jeszcze Polska nie zginęła (строка из гимна Польши "Еще Польша не погибла", - ред.), вместе к победе", - завершил свое выступление Дуда.

Напомним, сегодня проходит второй саммит Крымской платформы. Из-за войны нынешняя встреча проходит онлайн. Однако, президент Польши присутствует в Киеве лично.

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КрымАнджей Дуда