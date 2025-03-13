Дубль Яремчука не врятував "Олімпіакос": Ліга Європи залишилась без українців

Італійська "Рома" Артема Довбика та грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука провели непрості-матчі-відповіді в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Ліга Європи, 1/8 фіналу, матчі-відповіді
"Атлетік – "Рома" – 3:1 (перший матч - 1:2)
Голи: Ніко Вільямс, 45+3, 82, Берчіче, 68 – Паредес, 90+3 (пенальті)
Вилучення: Хуммельс (Р), 11 (пряма червона)
"Олімпіакос" – "Буде-Глімт" – 2:1 (перший матч - 0:3)
Голи: Яремчук, 53, 65 – Хьог, 36
Незабитий пенальті: Родіней (О), 62
Вилучення: Цолакіс (О), 89 (пряма червона)
Хід матчу "Атлетік" - "Рома" зумовило раннє вилучення Хуммельса. На 11-й хвилині німець спочатку помилився з передачею, а потім, рятуючи ситуацію, зніс Санаді. Пряма червона за фол останньої надії. "Атлетік", отримавши чисельну перевагу, реалізував її в компенсований до першого тайму час. А після перерви забив ще двічі. Досягши необхідного результату, баски вже не рвали жили, тримали м'яч, розігрували до вірного. Нервові спроби італійців якось виправити ситуацію призвели лише до пенальті в компенсований час. Його реалізував Паредес, але було вже запізно.
Довбик вийшов у старті, але після вилучення Хуммельса став відверто зайвим на полі. Фактурний нападник явно не підходив до гри, коли треба було потримати м'яч, збивати атаки господарів. Раньєрі замінив українця після першого тайму.
У "Олімпіакоса" було мало шансів після 0:3 у Норвегії. Зменшилися вони в середині першого тайму, коли гості зусиллями Хьога відкрили рахунок. Капітан "Буде-Глімт" забив свій третій гол у ворота грецького клубу за два матчі. Проте після перерви господарі ледь не перевернули гру. І головною рушійною силою став українець Яремчук.
Наш нападник вийшов на поле після перерви і відзначився дві. Якби між цими голами не схибив при виконанні пенальті Родіней, "Олімпіакос" міг би дотиснути суперника. А так, греки слідом за "Ромою" залишають євротурнір. Ліга Європи залишилась без представників України.
Раніше збірна України з дев'ятьма тимчасовими гравцями провела перше тренування в Іспанії перед матчами з Бельгією.