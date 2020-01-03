Дубинский задекларировал три автомобиля, которые ему подарили

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский задекларировал три автомобиля, которые ему подарила его мать Алла Березовская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Реестр электронных деклараций.

В декларации указано, что 27 декабря 2019 года Дубинский получил в собственность три подарки в денежном виде - автомобили Mercedes-Benz G 55 2009 года (1 млн 261 тыс. гривен), Toyota Land Cruiser 200 2013 года (1 млн 123 тыс. гривен) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (346 тыс. гривен).

Кроме того, Дубинский указал, что 2 января купил автомобиль Cadillac Escalade 6.2 i 2010 года за 1 млн 150 тыс. гривен.

Отметим, что Styler писал, что в журналистском расследовании программы "Наши деньги" от Bihus.info было опубликовано расследование о доходах Дубинского. Журналисты установили, что он и его семья в течение последних нескольких лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около 2 млн долларов.

РБК-Украина писало, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что расследование журналистов издания Bihus.info о доходах народного депутата Александра Дубинского не содержит материалов, в которых можно увидеть коррупционную составляющую.