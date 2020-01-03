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Дубінський задекларував три автомобілі, які йому подарували

Новини » Політика   

Дата набуття права власності вказана 27 грудня 2019 року

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський задекларував три автомобілі, які йому подарувала його матір Алла Березовська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Реєстр електронних декларацій.

В декларації вказано, що 27 грудня 2019 року Дубінський отримав у власність три подарунки у не грошовому виді - автомобілі Mercedes-Benz G 55 2009 року (1 млн 261 тис. гривень), Toyota Land Cruiser 200 2013 року (1 млн 123 тис. гривень) і Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 року (346 тис. гривень).

Крім того, Дубінський вказав, що 2 січня купив автомобіль Cadillac Escalade 6.2i 2010 року за 1 млн 150 тис. гривень.

Зазначимо, Styler писав, що у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" від Bihus.info було опубліковано розслідування про статки Дубінського. Журналісти встановили, що він і його сім'я протягом останніх кількох років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2 млн доларів.

РБК-Україна писало, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розслідування журналістів видання Bihus.info про статки народного депутата Олександра Дубінського не містить матеріалів, у яких можна побачити корупційну складову.

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