Дубилет рассказал, как будет истреблять бумажные процессы в госорганах

В правительстве в течение 6-9 месяцев планируют перевести в цифровой формат значительное количество документов из отдела кадров. Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

Как сообщил Дубилет, правительство планирует запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.

"Эта мера может показаться слишком суровой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАПК в электронном виде все и так подают, ЭЦП (электронная цифровая подпись) у всех есть", - пояснил он.

Также Дубилет предлагает избавится от бумажной копии дипломов, информации о связанных компаниях, копии паспортов, автобиографии и трудовых книжек. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений предлагают также перевести в цифру.

"В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", - добавил министр.

Сообщается также про создание единого реестра госслужащих.

Министр кабинета министров рассказал, что для этого придется изменить несколько законов и постановлений, а также внедрить "правильное ИТ" с особым вниманием к кибербезопасности.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - добавил министр.

Напомним, Кабмин одобрил решение об окончательной отмене бумажного документооборота и переходе на электронный. Сообщается, что с 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Кабмин инициирует создание Фонда IT Creative, Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с IТ-отрасли.