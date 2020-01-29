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Дубилет анонсировал продолжение оценки численности украинцев

Новости » Политика     29.01.2020 - 11:07
Дубилет анонсировал продолжение оценки численности украинцев
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Правительство будет устанавливать количество людей на уровне районов

Кабинет министров в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал в эфире ТСН.

Дубилет отметил, что сейчас правительство будет устанавливать количество людей на уровне районов.

"Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать", - отметил Дубилет.

Министр сообщил, традиционная перепись в ХХІ веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводился в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.

"Опять же, если говорить бюрократическим языком - это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем", - добавил он.

Напомним, 23 января Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек. Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

Как отметил Дубилет, на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

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