Дубілет анонсував продовження оцінки чисельності українців

Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Уряд буде встановлювати кількість людей на рівні районів

Кабінет міністрів у лютому-березні продовжить проводити оцінку чисельності українців. Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів в ефірі ТСН.

Дубілет зазначив, що зараз уряд буде встановлювати кількість людей на рівні районів.

"Ми поставили собі завдання протягом лютого-березня зробити оцінку на рівні районів. От якщо ми це зможемо зробити, я думаю, що тоді ми зможемо набагато краще планувати", - зазначив Дубілет.

Міністр повідомив, традиційний перепис у ХХІ столітті не працює, оскільки під час пробного перепису, який у грудні проводився в районах Києва та Київської області, близько 25% людей не відкривали двері працівникам Держстату.

"Знову ж таки - якщо казати бюрократичною мовою - це не перепис. Але якщо ми кажемо, що перед нами була мета швидко та якісно оцінити, скільки людей мешкає в Україні, то цей метод цілком прийнятний", - додав він.

Нагадаємо, 23 січня Кабінет міністрів представив результати оцінки чисельності наявного населення України. Дубілет заявив, що чисельність населення України склала 37 млн 289 тисяч людей. Розподіл за статтю: 20,01 млн жінок, 17,28 млн чоловіків.

Як зазначив Дубілет, найбільше на скорочення населення впливають міграція і негативне співвідношення між народжуваністю і смертністю.