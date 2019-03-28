Дубиль: медработники получат более высокие зарплаты только при новой системе финансирования отрасли

В погоне за голосами провластные кандидаты в президенты во время встреч с украинцами рассказывают: благодаря медреформе и внедрению новых механизмов финансирования зарплата врачей значительно возросла. Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

Дубиль отмечает, что цифры, которые звучат из уст чиновников, об увеличении зарплат медработников в 4 – 4,5 раза с начала медреформы поразили работников отрасли. Последние начали флешмоб в соцсетях – они делятся фотографиями с изображением зарплатных ведомостей. На фото зарплаты в 3-5 тыс. грн.

"Если по данным Госстата на начало практической реализации медреформы в июне 2018 году средняя зарплата медиков была 6,25 тыс. грн в месяц, то на январь 2019 года (через полгода получения финансирования "по новому механизму") она практически не изменилась и составила 6,27 тыс. грн.

То есть, с учетом годовой инфляции в 9,8%, реальная средняя зарплата медиков даже уменьшилась. А победные реляции власти о невиданном росте заработной платы медиков касаются такого небольшого их количества, что даже не влияют на ее средний уровень!", - подчеркивает нардеп.

Представитель "Батькивщины" раскритиковал обещания властей поднять в будущем зарплату и другим медикам в 2-3 раза и считает, что у государства на это не хватит финансового ресурса в рамках предлагаемой Минздравом исключительно государственной, бюджетной системы финансирования здравоохранения.

Он рассчитал: для того, чтобы поднять зарплаты работникам системы здравоохранения в 2-2,5 раза, нужно дополнительно заложить в бюджет 77 млрд грн, то есть поднять его с 123 минимум до 200 млрд грн

"Столько будет стоить одно лишь повышение заработной платы медикам, а еще надо покрывать расходы на лечение пациентов, компенсировать рост расходов на содержание больниц и др", - говорит нардеп.

Единственным путем истинного повышения зарплат медиков он считает внедрение системы финансирования здравоохранения из нескольких источников.

"Внедрение медицинского страхования уже в ближайшей перспективе позволит повысить уровень финансирования здоровоохранения в нашей стране до 280-300 млрд грн. Только так и никак иначе можно остановить эмиграцию медработников в соседние страны, где зарплаты выше в разы. Это наше главное задание, потому что с такой тенденцией не будет кому лечить людей здесь, в Украине", - пишет он.

"Заработные платы медиков тогда возрастут в 2,5-3 раза. Медработники уже не будут ехать в поисках лучшей жизни за границу, ведь даже в соседней Польше не хватает большого количества врачей.

Сама же медицина станет универсально доступной для каждого пациента, независимо от его материального и социального статуса, а также места проживания", - резюмировал Дубиль.