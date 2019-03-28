Дубіль: медпрацівники отримають вищі зарплати тільки за нової системи фінансування галузі

В гонитві за голосами провладні кандидати в президенти під час зустрічей з українцями розповідають: завдяки медреформі і впровадженню нових механізмів фінансування зарплата лікарів значно зросла. Про це заявив народний депутат з фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

Дубіль наголошує, що цифри, які лунають з вуст чиновників, про збільшення зарплат медпрацівників у 4 – 4,5 разу з початку медреформи вразили працівників галузі. Останні розпочали флешмоб у соцмережах – вони діляться світлинами із зображенням зарплатних відомостей. На фото зарплати у 3-5 тис. грн.

"Якщо за даними Держстату на початок практичної реалізації медреформи в червні 2018 року середня зарплата медиків була 6,25 тис. грн на місяць, то на січень 2019 року (через півроку отримання фінансування "за новим механізмом") вона практично не змінилася і склала 6,27 тис. грн.

Тобто, з урахуванням річної інфляції в 9,8%, реальна середня зарплата медиків навіть зменшилася. А переможні реляції влади про небачене зростання заробітної плати медиків стосуються такої невеликої їхньої кількості, що навіть не впливають на її середній рівень!", - підкреслює нардеп.

Представник "Батьківщини" розкритикував обіцянки влади підняти в майбутньому зарплату й іншим медикам у 2-3 рази і вважає, що у держави на це не вистачить фінансового ресурсу в рамках пропонованої МОЗом виключно державної, бюджетної системи фінансування охорони здоров'я.

Він розрахував: для того, щоб підняти зарплати працівникам системи охорони здоров’я у 2-2,5 разу, потрібно додатково закласти в бюджет 77 млрд грн, тобто підняти його з 123 мінімум до 200 млрд грн

"Стільки вартуватиме одне лише підвищення заробітної плати медикам, а ще треба покривати витрати власне на лікування пацієнтів, компенсувати зростання витрат на утримання лікарень та ін", - говорить нардеп.

Єдиним шляхом справжнього підвищення зарплат медиків він вважає впровадження системи фінансування охорони здоров'я з декількох джерел.

"Запровадження медичного страхування вже в найближчій перспективі дозволить підвищити рівень фінансування охорони здоров'я в нашій країні до 280-300 млрд грн. Тільки так і ніяк інакше можна зупинити еміграцію медпрацівників до сусідніх країн, де зарплати вищі в рази. Це наше найголовніше завдання, бо з такою тенденцією не буде кому лікувати людей тут, в Україні", - пише він.

"Заробітні плати медиків тоді зростуть у 2,5-3 разу. Медпрацівники вже не їхатимуть у пошуку кращого життя за кордон, адже навіть у сусідній Польщі не вистачає великої кількості лікарів.

Сама ж медицина стане універсально доступною для кожного пацієнта, незалежно від його матеріального і соціального статусу, а також місця проживання", - резюмував Дубіль.