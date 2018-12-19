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Дубиль: избрание Тодурова гендиректором Института сердца - приговор Минздраву

Новости » Медицина    19.12.2018 - 19:29
Дубиль: избрание Тодурова гендиректором Института сердца - приговор Минздраву
Фото: Валерий Дубиль (ba.org.ua)

Дубиль прокомментировал решение по Тодурову

Научные сотрудники Института сердца единогласно избрали гендиректором Бориса Тодурова, а провокации и давление Минздрава не смогли повторить опыт реорганизации «Охматдета». Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль.

 

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Опубліковано Експертна група Валерія Дубіля "Здоров'я нації" Середа, 19 грудня 2018 р.

Он накануне обратился к депутатам из разных фракций с просьбой не допустить провокаций и использования медиков в политических играх.

«Вчера депутаты разных фракций пришли поддержать Бориса Тодурова – врача с большой буквы, который ежедневно спасает жизни, в частности воинов и ветеранов АТО. Бориса Михайловича радушно ждут разные страны мира, однако он остается спасать людей здесь, в Украине. В это же время Минздрав делает все для того, чтобы избавиться от лучших врачей», – рассказал он.

Как отметил Дубиль, никаких сомнений в победе Тодурова не было, ведь созданный заслуженным врачом коллектив уважает и ценит своего руководителя.

Однако, как отметил политик, в Минздраве этого не хотят замечать.

«Я этому не удивляюсь. Потому что сначала команда Министерства начала псевдореформу, не спрашивая у врачей, а сейчас – в рейдерским способом пытается захватить ведущие медицинские и научные учреждения», – говорит парламентарий.

Такие действия Дубиль называет фактической войной с врачами, чиновниками Министерства здравоохранения.

«Хочу успокоить врачей и пациентов, для которых медицинская помощь стала недоступной из-за бессмысленных действий чиновников Минздрава. Очень скоро все изменится. Новая команда, которая придет к власти, не будет голословной – мы соберем всех, и пациентов, и врачей, и вместе решим стратегию развития украинской медицины. Ждать осталось несколько месяцев. Вчера мы одержали первую победу над руководителями Минздрава, это – только начало», – резюмировал нардеп.

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