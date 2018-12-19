Дубіль: обрання Тодурова гендиректором Інституту серця - вирок МОЗу

Фото: Валерий Дубиль (ba.org.ua)

Дубіль прокоментував рішення щодо Тодурова

Наукові співробітники Інституту серця одноголосно обрали гендиректором Бориса Тодурова, а провокації і тиск МОЗу не змогли повторити досвід реорганізації «Охматдиту». Про це сьогодні у кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль.

Він напередодні звернувся до депутатів з різних фракцій не допустити провокацій і використання медиків у політичних іграх.

«Вчора депутати різних фракцій прийшли підтримати Бориса Тодурова – лікаря з великої літери, який щоденно рятує життя, зокрема воїнів і ветеранів АТО. Бориса Михайловича радо чекають різні країни світу, проте він залишається рятувати людей тут, в Україні. У цей же час МОЗ робить все для того, щоб позбутися кращих лікарів», – розповів він.

Як наголосив Валерій Дубіль, жодних сумнівів у перемозі Тодурова не було, адже створений заслуженим лікарем колектив поважає і цінує свого очільника.

Проте, як зауважив політик, у МОЗі цього не хочуть помічати.

«Я цьому не дивуюсь. Бо спочатку команда Міністерства започаткувала псевдореформу, не запитуючи у лікарів, а зараз – у рейдерський спосіб намагається захопити провідні медичні і наукові установи», – каже парламентарій.

Такі дії Валерій Дубіль називає фактичною війною з лікарями чиновниками Міністерства охорони здоров’я.

«Хочу заспокоїти лікарів і пацієнтів, для яких медична допомога стала недоступною через безглузді дії чиновників МОЗу. Дуже скоро все зміниться. Нова команда, яка прийде до влади, не буде голослівною – ми зберемо всіх, і пацієнтів, і лікарів, і разом вирішимо стратегію розвитку української медицини. Чекати залишилось кілька місяців. Вчора ми здобули першу перемогу над керівниками МОЗу, це – тільки початок», – резюмував нардеп.