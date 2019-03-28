Дубиль игнорирует вызовы на допрос в ГБР

Нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль, которого подозревают в организации подкупа избирателей на выборах 2019, по меньшей мере трижды не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом заявил во время брифинга директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

Труба отметил, что в этом производстве ГБР работает вместе с ГПУ и СБУ, которые осуществляют оперативное сопровождение. В частности, произведено значительное количество следственных действий.

"В настоящее время нами не собрано достаточно доказательств того или иного преступления. Подозрения никому не объявлены. Мы несколько раз - больше трех - принимались меры для допроса народного депутата. Мы вызвали его путем, предусмотренным законодательством. Однако на допрос он являлся. Мы будем продолжать направлять листки и повестки, чтобы установить истину и дать ответ на вопрос общества", - сообщил он.

РБК-Украина писало, что суд арестовал на два месяца с правом внесения залога в 4 млн гривен двух подозреваемых по этому делу. Отметим, 6 марта 2019 Юрий Луценко сообщил о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Кандидату предлагали 5 млн гривен (в долларовом эквиваленте) за снятие кандидатуры. Генпрокурор добавил, что заказчиком является народный депутат Валерий Дубиль.

Отметим, в январе Дубиль стал заместителем председателя партии "Батькивщина". Предполагалось, что он будет курировать широкий круг организационных вопросов.