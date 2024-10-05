ua en ru
Сб, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дубайська авіакомпанія Emirates Airlines заборонила пейджери та рації після атак у Лівані

Субота 05 жовтня 2024 18:46
UA EN RU
Дубайська авіакомпанія Emirates Airlines заборонила пейджери та рації після атак у Лівані Фото: салон літака із пасажирами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Дубайська авіакомпанія Emirates Airlines заборонила пасажирам проносити на борт пейджери та рації. Це сталося після того, як у бойовиків "Хезболли" у вересні в рамках атаки вибухнули пристрої зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Усім пасажирам, що подорожують в/із/через Дубай, заборонено перевозити пейджери та рації в зареєстрованому багажі або ручній поклажі. Будь-які виявлені заборонені предмети будуть конфісковані поліцією Дубая в рамках посилених заходів безпеки", - йдеться на сайті авіакомпанії.

Найбільша авіакомпанія Близького Сходу також додала, що польоти до Іраку та Ірану буде припинено до вівторка, а польоти до Йорданії відновляться в неділю.

Крім того, до 15 жовтня будуть призупинені рейси до Лівану через ескалацію атак Ізраїлю на "Хезболлу", яка підтримується Іраном, включаючи удари поблизу аеропорту Бейрута.

Декілька інших авіакомпаній також призупинили польоти до Бейрута та інших аеропортів на тлі загострення ситуації.

Нагадаємо, що 17 вересня 2024 року під час смертоносних атак було підірвано тисячі замінованих пейджерів та сотні радіоприймачів бойовиків ліванського угруповання "Хезболла". Провину за ці атаки широко очолили на Ізраїль, проте країна не взяла на себе відповідальність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дубай Правила безпеки Ізраїль Ліван Хезболла
NEWS
Сили оборони України ракетами Storm Shadow уразили три командних пункти РФ, - Генштаб
Сили оборони України ракетами Storm Shadow уразили три командних пункти РФ, - Генштаб
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію