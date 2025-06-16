У Дубаї створили новий шоколад, який буквально вибухає у роті: що тепер у начинці?

Відомий дубайський виробник Fix Dessert Chocolatier (OG Dubai) представив новий шоколад в лімітованій серії. Незвичайна начинка вже викликала ажіотаж серед поціновувачів солодкого і стала головним гастрономічним трендом літа 2025.
Що це за шоколад і чому він викликав ажіотаж, розповідає РБК-Україна з посиланням на Time Out Dubai.
Дубайська компанія Fix, відома своїм шоколадом з фісташковою начинкою, запустила обмежену серію шоколаду з новою начинкою з манго, маракуї та вибухової карамелі. Такий мікс вважають ідеальним для літньої спеки: яскраво, легко, екзотично.
Шоколад уже презентували на маркетах у Дубаї, і перші відгуки покупців однозначні: новий смак підкорює з першого укусу. Особливо високо оцінили баланс фруктової кислинки й карамельної солодкості.
Новий смак шоколаду Time to Mango Dubai (Фото: FIX Dessert Chocolatier)
"Коли ми розробляємо новий рецепт, ми думаємо про кожен батончик як про такий, що має свій унікальний сенсорний досвід. Як він виглядає? Який на смак? Найкраще в "Часі манго" те, що кожна мить неповторна - від розкушування ідеально темперованого шоколаду до знаходження яскравої фруктової начинки, а потім - сплесками цукерок, що лопаються. Це відчуття насолоди та ностальгії, яке ніколи не втрачає актуальності", - розповіла співзасновниця компанії FIX Сара Хамуда.
Кожна плитка подається в яскравій упаковці з літнім дизайном та маркуванням "Limited Edition".
@thedubailist The Original Dubai Chocolate brand launched a new flavor! It’s called Time to Mango
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