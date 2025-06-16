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У Дубаї створили новий шоколад, який буквально вибухає у роті: що тепер у начинці?

Понеділок 16 червня 2025 16:20
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У Дубаї створили новий шоколад, який буквально вибухає у роті: що тепер у начинці? У Дубаї випустили шоколад Fix з новим смаком (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відомий дубайський виробник Fix Dessert Chocolatier (OG Dubai) представив новий шоколад в лімітованій серії. Незвичайна начинка вже викликала ажіотаж серед поціновувачів солодкого і стала головним гастрономічним трендом літа 2025.

Що це за шоколад і чому він викликав ажіотаж, розповідає РБК-Україна з посиланням на Time Out Dubai.

Дубайський шоколад без фісташок?

Дубайська компанія Fix, відома своїм шоколадом з фісташковою начинкою, запустила обмежену серію шоколаду з новою начинкою з манго, маракуї та вибухової карамелі. Такий мікс вважають ідеальним для літньої спеки: яскраво, легко, екзотично.

Шоколад уже презентували на маркетах у Дубаї, і перші відгуки покупців однозначні: новий смак підкорює з першого укусу. Особливо високо оцінили баланс фруктової кислинки й карамельної солодкості.

У Дубаї створили новий шоколад, який буквально вибухає у роті: що тепер у начинці?

Новий смак шоколаду Time to Mango Dubai (Фото: FIX Dessert Chocolatier)

Що особливого в складі

  • Манго та маракуя дають легку тропічну свіжість
  • Вибухова карамель додає ігрового елементу - вона хрумтить та розчиняється з ефектом шипіння
  • Основа - молочний бельгійський шоколад, яким славиться бренд

"Коли ми розробляємо новий рецепт, ми думаємо про кожен батончик як про такий, що має свій унікальний сенсорний досвід. Як він виглядає? Який на смак? Найкраще в "Часі манго" те, що кожна мить неповторна - від розкушування ідеально темперованого шоколаду до знаходження яскравої фруктової начинки, а потім - сплесками цукерок, що лопаються. Це відчуття насолоди та ностальгії, яке ніколи не втрачає актуальності", - розповіла співзасновниця компанії FIX Сара Хамуда.

Кожна плитка подається в яскравій упаковці з літнім дизайном та маркуванням "Limited Edition".

@thedubailist The Original Dubai Chocolate brand launched a new flavor! It’s called Time to Mango

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