В Дубае создали новый шоколад, который буквально взрывается во рту: что теперь в начинке?
Известный дубайский производитель Fix Dessert Chocolatier (OG Dubai) представил новый шоколад в лимитированной серии. Необычная начинка уже вызвала ажиотаж среди ценителей сладкого и стала главным гастрономическим трендом лета 2025.
Что это за шоколад и почему он вызвал ажиотаж, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Time Out Dubai.
Дубайский шоколад без фисташек?
Дубайская компания Fix, известная своим шоколадом с фисташковой начинкой, запустила ограниченную серию шоколада с новой начинкой из манго, маракуйи и взрывной карамели. Такой микс считают идеальным для летней жары: ярко, легко, экзотично.
Шоколад уже презентовали на маркетах в Дубае, и первые отзывы покупателей однозначны: новый вкус покоряет с первого укуса. Особенно высоко оценили баланс фруктовой кислинки и карамельной сладости.
Новый вкус шоколада Time to Mango Dubai (Фото: FIX Dessert Chocolatier)
Что особенного в составе
- Манго и маракуйя дают легкую тропическую свежесть
- Взрывная карамель добавляет игрового элемента - она хрустит и растворяется с эффектом шипения
- Основа - молочный бельгийский шоколад, которым славится бренд
"Когда мы разрабатываем новый рецепт, мы думаем о каждом батончике как о таком, который имеет свой уникальный сенсорный опыт. Как он выглядит? Какой на вкус? Лучшее в "Времени манго" то, что каждое мгновение неповторимо - от раскусывания идеально темперированного шоколада до нахождения яркой фруктовой начинки, а затем - всплесками лопающихся конфет. Это ощущение наслаждения и ностальгии, которое никогда не теряет актуальности", - рассказала соучредитель компании FIX Сара Хамуда.
Каждая плитка подается в яркой упаковке с летним дизайном и маркировкой "Limited Edition".
@thedubailist The Original Dubai Chocolate brand запустил новый вкус! Он называется Time to Mango
Вас может заинтересовать: