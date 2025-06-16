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В Дубае создали новый шоколад, который буквально взрывается во рту: что теперь в начинке?

Понедельник 16 июня 2025 16:20
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В Дубае создали новый шоколад, который буквально взрывается во рту: что теперь в начинке? В Дубае выпустили шоколад Fix с новым вкусом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Известный дубайский производитель Fix Dessert Chocolatier (OG Dubai) представил новый шоколад в лимитированной серии. Необычная начинка уже вызвала ажиотаж среди ценителей сладкого и стала главным гастрономическим трендом лета 2025.

Что это за шоколад и почему он вызвал ажиотаж, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Time Out Dubai.

Дубайский шоколад без фисташек?

Дубайская компания Fix, известная своим шоколадом с фисташковой начинкой, запустила ограниченную серию шоколада с новой начинкой из манго, маракуйи и взрывной карамели. Такой микс считают идеальным для летней жары: ярко, легко, экзотично.

Шоколад уже презентовали на маркетах в Дубае, и первые отзывы покупателей однозначны: новый вкус покоряет с первого укуса. Особенно высоко оценили баланс фруктовой кислинки и карамельной сладости.

В Дубае создали новый шоколад, который буквально взрывается во рту: что теперь в начинке?

Новый вкус шоколада Time to Mango Dubai (Фото: FIX Dessert Chocolatier)

Что особенного в составе

  • Манго и маракуйя дают легкую тропическую свежесть
  • Взрывная карамель добавляет игрового элемента - она хрустит и растворяется с эффектом шипения
  • Основа - молочный бельгийский шоколад, которым славится бренд

"Когда мы разрабатываем новый рецепт, мы думаем о каждом батончике как о таком, который имеет свой уникальный сенсорный опыт. Как он выглядит? Какой на вкус? Лучшее в "Времени манго" то, что каждое мгновение неповторимо - от раскусывания идеально темперированного шоколада до нахождения яркой фруктовой начинки, а затем - всплесками лопающихся конфет. Это ощущение наслаждения и ностальгии, которое никогда не теряет актуальности", - рассказала соучредитель компании FIX Сара Хамуда.

Каждая плитка подается в яркой упаковке с летним дизайном и маркировкой "Limited Edition".

@thedubailist The Original Dubai Chocolate brand запустил новый вкус! Он называется Time to Mango

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