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В Дубае задержали 12 украинок. Им грозят штрафы и депортация

Автор: РБК-Украина

Полиция Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) задержала 12 гражданок Украины, а не 11, как сообщалось ранее. Им грозят штрафы и депортация.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, сегодня украинок посетил консул. Условия содержания девушек в следственном изоляторе приемлемы, их обеспечили едой и медицинским наблюдением.

Местные правоохранители подтвердили, что причиной задержания стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

"В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - отметил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинки были в числе остальных девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях начали распространяться фото и видео с этой фотосессии.

Позже были опубликованы имена задержанных.

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