RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Дубаї затримали 12 українок. Їм загрожують штрафи і депортація

Автор: РБК-Україна

Поліція Дубаю (Об'єднані Арабські Емірати) затримала 12 громадянок України, а не 11, як повідомлялося раніше. Їм загрожують штрафи і депортація.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, сьогодні українок відвідав консул. Умови утримання дівчат у слідчому ізоляторі прийнятні, їх забезпечили їжею і медичним наглядом.

Місцеві правоохоронці підтвердили, що причиною затримання стало порушення норм моралі та поширення в соцмережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

"У відповідності з законодавством ОАЕ, покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українки були в числі інших дівчат, яких затримали за відверту фотосесію на вершині одного з хмарочосів в Дубаї. Скандал розгорівся після того, як в соціальних мережах почали поширюватися фото і відео з цієї фотосесії.

Пізніше було опубліковано імена затриманих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МЗСДубайЗадержание
Читайте також
Лікаря Навального затримали. Вона намагалася домогтися допуску до колонії
Прогноз погоди