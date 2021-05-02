ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Дубае автомобильный номер продали за рекордные 10 млн долларов

Новина українською → Дубай, Воскресенье 02 мая 2021 03:13
В Дубае автомобильный номер продали за рекордные 10 млн долларов Фото: в Дубае продали самый дорогой автомобильный номер (gulfnews.com)
Автор: Артур Родивилов

В Объединенных Арабских Эмиратах регистрационный знак на автомобиль ушел с молотка за 38 млн дирхамов (более 10 млн долларов). Вырученная сумма стала новым мировым рекордом.

Об этом сообщает Gulf News.

Известно, что номер состоит из двух букв и одной цифры. Имя покупателя, который стал хозяином номера AA9, не сообщается. Также на благотворительном аукционе были разыграны автомобильные номера U31, T38 и E51. Собранные средства пойдут в фонд по раздаче еды малоимущим.

Среди участников аукциона был премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, тогда номер состоящий из двух символов - D5 0 был продан почти за 9 млн долларов.

Напомним, аукционный дом Heritage Auctions продал картридж с легендарной игрой Super Mario Bros 1986 года выпуска за 660 тысяч долларов. Это сделало игру самой дорогой в истории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире аукцион Дубай
NEWS
Кулеба: сейчас не стоит ожидать новых секторальных санкций против России
Кулеба: сейчас не стоит ожидать новых секторальных санкций против России
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии