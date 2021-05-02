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У Дубаї автомобільний номер продали за рекордні 10 млн доларів

Новость на русском → Дубай, Неділя 02 травня 2021 03:13
У Дубаї автомобільний номер продали за рекордні 10 млн доларів Фото: у Дубаї продали найдорожчий автомобільний номер (gulfnews.com)
Автор: Артур Родивилов

В Об'єднаних Арабських Еміратах реєстраційний знак на автомобіль пішов з молотка за 38 млн Дирхамів (понад 10 млн доларів). Виручена сума стала новим світовим рекордом.

Про це повідомляє Gulf News.

Відомо, що номер складається з двох букв і однієї цифри. Ім'я покупця, який став господарем номера AA9, не повідомляється. Також на благодійному аукціоні були розіграні автомобільні номери U31, T38 і E51. Зібрані кошти підуть до фонду з роздачі їжі незаможним.

Серед учасників аукціону був прем'єр-міністр ОАЕ і правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Попередній рекорд був встановлений в 2016 році, тоді номер складається з двох символів - D5 0 був проданий майже за 9 млн доларів.

Нагадаємо, аукціонний дім Heritage Auctions продав картридж з легендарною грою Super Mario Bros 1986 року випуску за 660 тисяч доларів. Це зробило гру найдорожчою в історії.

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