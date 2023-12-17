ДТП с украинскими в Словакии. МИД рассказал о пострадавших

В автобусе, попавшем в ДТП на территории Словакии, находились 53 граждан Украины. Восемь человек пострадали в результате аварии.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Посольство Украины в Словакии оказывает консульскую помощь украинцам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие вблизи населенного пункта Даргов.

ДТП произошло при участии автобуса, следовавшего за рейсом "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира. Все граждане Украины.

"8 украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет. Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже в пути", - отмечает Николенко.

Украинские консулы взаимодействуют со словацкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам.

Также украинские дипломаты проконтролируют, чтобы остальные пассажиры добрались до Киева на новом автобусе, предоставленном перевозчиком.

Что известно о ДТП

Сегодня, 17 декабря, словацкие СМИ сообщили об аварии, произошедшей с автобусом на украинской регистрации. Известно, что автобус, направлявшийся к границе, съехал в кювет и перекинулся.

По данным словацких служб, в автобусе было 53 пассажира и 2 водителя.

Словацкие медики заявляли, что в результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе дети. Жертв нет.