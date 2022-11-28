ДТП з українськими військовими у Латвії: в МЗС розкрили додаткові подробиці аварії

Усім військовим України, які 26 листопада потрапили у ДТП в Латвії, наразі надається необхідна медична допомога. Їх життям нічого не загрожує.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника МЗС України Олега Ніколенка.

ДТП в Латвії

Першими про аварію повідомили Сили оборони Естонії. Згідно з їх даними, автобус, який перевозив наших воїнів, 26 листопада зіткнувся з вантажівкою в районі латвійського міста Айнажі на трасі Via Baltica.

Внаслідок аварії водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня.

"Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, яких також доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У той день українські дипломати не могли підтвердити інформацію про те, що більшість пасажирів транспорту були українцями.

Подробиці аварії

Як стверджує Ніколенко, наразі посольства України в Латвії та Естонії опікуються нашими воїнами, які потрапили в аварію.

"Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія - негода", - пише речник МЗС.