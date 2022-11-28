ua ru
Пн, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТП з українськими військовими у Латвії: в МЗС розкрили додаткові подробиці аварії

Новость на русском →
Понеділок 28 листопада 2022 14:36
ДТП з українськими військовими у Латвії: в МЗС розкрили додаткові подробиці аварії Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Усім військовим України, які 26 листопада потрапили у ДТП в Латвії, наразі надається необхідна медична допомога. Їх життям нічого не загрожує.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника МЗС України Олега Ніколенка.

ДТП в Латвії

Першими про аварію повідомили Сили оборони Естонії. Згідно з їх даними, автобус, який перевозив наших воїнів, 26 листопада зіткнувся з вантажівкою в районі латвійського міста Айнажі на трасі Via Baltica.

Внаслідок аварії водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня.

"Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, яких також доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У той день українські дипломати не могли підтвердити інформацію про те, що більшість пасажирів транспорту були українцями.

Подробиці аварії

Як стверджує Ніколенко, наразі посольства України в Латвії та Естонії опікуються нашими воїнами, які потрапили в аварію.

"Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія - негода", - пише речник МЗС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Латвія Естонія МИД Украины
NEWS
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
DAILY
Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни