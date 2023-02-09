В ДТП с участием "скорой" в Киеве пострадали 6 человек, в том числе младенец (фото)

В результате ДТП в Киеве в четверг, 9 февраля, пострадали шесть человек, среди которых ребенок. Ее передали врачам и госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Автомобиль скорой медицинской помощи, на котором были включены звуковой и световой спецсигналы, двигался по улице Вячеслава Черновола со стороны проспекта Воздухофлотского", - рассказали в полиции.

Известно, что скорая перевозила младенца в больницу. В это время с ней столкнулся внедорожник Jeep Grand Cherokee, в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок.

"По предварительной информации в результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых малолетний ребенок. Ребенок для дальнейшей госпитализации передан медикам", - добавили в полиции.

Сейчас на месте работают правоохранители.