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В ДТП с участием "скорой" в Киеве пострадали 6 человек, в том числе младенец (фото)

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Киев, Четверг 09 февраля 2023 14:14
В ДТП с участием "скорой" в Киеве пострадали 6 человек, в том числе младенец (фото) Фото: в ДТП с участием "скорой" в Киеве пострадали 6 человек (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ДТП в Киеве в четверг, 9 февраля, пострадали шесть человек, среди которых ребенок. Ее передали врачам и госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Автомобиль скорой медицинской помощи, на котором были включены звуковой и световой спецсигналы, двигался по улице Вячеслава Черновола со стороны проспекта Воздухофлотского", - рассказали в полиции.

Известно, что скорая перевозила младенца в больницу. В это время с ней столкнулся внедорожник Jeep Grand Cherokee, в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок.

"По предварительной информации в результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых малолетний ребенок. Ребенок для дальнейшей госпитализации передан медикам", - добавили в полиции.

Сейчас на месте работают правоохранители.

Как сообщалось, в четверг, 9 февраля, в Киеве возле "Охматдета" перевернулась машина "скорой помощи". Обошлось без погибших.

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