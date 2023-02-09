В ДТП с участием "скорой" в Киеве пострадали 6 человек, в том числе младенец (фото)
В результате ДТП в Киеве в четверг, 9 февраля, пострадали шесть человек, среди которых ребенок. Ее передали врачам и госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Автомобиль скорой медицинской помощи, на котором были включены звуковой и световой спецсигналы, двигался по улице Вячеслава Черновола со стороны проспекта Воздухофлотского", - рассказали в полиции.
Известно, что скорая перевозила младенца в больницу. В это время с ней столкнулся внедорожник Jeep Grand Cherokee, в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок.
"По предварительной информации в результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых малолетний ребенок. Ребенок для дальнейшей госпитализации передан медикам", - добавили в полиции.
Сейчас на месте работают правоохранители.
Как сообщалось, в четверг, 9 февраля, в Киеве возле "Охматдета" перевернулась машина "скорой помощи". Обошлось без погибших.
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