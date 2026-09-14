Справу ДТП за участю детектива НАБУ закрили через 8 років: адвокат звернувся до Зеленського

Адвокат Олександр Щербина, який представляє інтереси родини загиблої Марини Арустамової, звернувся до президента України Володимира Зеленського через закриття кримінального провадження у справі про смертельну ДТП.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на звернення адвоката Олександра Щербини у Facebook.

Що відомо про ДТП та загибель дівчини

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 квітня 2018 року на вулиці Васильківській у Києві - автомобіль, яким керував детектив НАБУ Андрій Русаєв, збив 23-річну Марину Арустамову. Дівчину госпіталізували із тяжкими травмами, однак 11 квітня вона померла у лікарні.

За фактом аварії було відкрито кримінальне провадження. Проте вже у липні 2019 року, за словами адвоката Олександра Щербини, прокуратура міста Києва визнала, що слідчі Національної поліції розслідують справу неефективно.

Після цього подальше розслідування доручили Територіальному управлінню ДБР у місті Києві. Згодом ДБР ухвалило рішення про закриття кримінального провадження нібито через відсутність у діях водія – детектива НАБУ – складу кримінального правопорушення.

Потерпілим навіть не повідомили

За словами адвоката, справу закрили у 2025 році без повідомлення потерпілої сторони. Таке рішення мотивували психологічною експертизою із застосуванням поліграфу, яку провів експерт, що брав участь у справі та притягувався дисциплінарною комісією до відповідальності.

Експертизу провели за ініціативи Русаєва – саме у період, коли іншим детективам НАБУ повідомляли про підозру в справах про ДТП.

Це відбулося попри наявність категорично іншого висновку судового експерта психолога-поліграфолога, ініційованого слідчим ДБР. У ньому зазначалося, що на питання, поставлені під час процесуальних дій, Русаєв повідомляв неправду.

Суд встав на сторону винуватця

Представники потерпілої сторони оскаржили рішення про закриття, однак суд відмовив у задоволенні їхньої скарги.

У зверненні до президента адвокат потерпілої наголошує, що за вісім років розслідування родина так і не отримала відповіді, хто має нести відповідальність за смерть дитини. Водночас людина, безпосередньо причетна до аварії, фактично залишалася у статусі свідка.

"Минуло 8 років, але замість відповіді на просте запитання, хто повинен нести відповідальність за смерть дитини, родина отримала роки розслідування, експертиз, суперечностей і, зрештою, закриття кримінального провадження", – каже він.

Щербина додав, що родина, яка втратила близьку людину, так і не отримала відповідей.

"Особливо важко пояснити суспільству і родині одну річ. Як може бути так, що людина, безпосередньо причетна до смертельної ДТП на пішохідному переході, роками фактично залишається у статусі свідка? У цій справі проводилися численні експертизи, їхні висновки суперечили один одному", – говорить юрист.

Адвокат звернувся до Президента

У зверненні до президента Щербина підкреслює, що не просить втручатися у розслідування чи визначати винного. Він закликає главу держави в межах його повноважень звернути увагу на суспільно важливу справу та сприяти тому, щоб компетентні органи забезпечили незалежну і законну перевірку її обставин.

"Я не прошу вас втручатися у розслідування чи судовий розгляд, не прошу призначити винного. Я прошу про інше. Публічно звернути увагу на суспільну важливу справу в межах ваших конституційних повноважень. Сприяти тому, щоб уповноважені державні органи забезпечили належну, незалежну і законну перевірку обставин цієї справи", - каже адвокат.

Він додав, що йдеться не про вказівки щодо результату, а про гарантію дотримання закону процесуальної незалежності та право родини на ефективне розслідування і доступ до правосуддя.

"Суспільство та родина мають отримати відповіді від компетентних органів. Чи було це розслідування справді незалежним? Чому воно тривало стільки років? Чому ключова особа в смертельній ДТП на пішохідному переході мала такий процесуальний статус. І останнє, чому справа, в якій загинула дитина, зрештою була закрита?" – говорить Щербина.