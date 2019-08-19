ДТП в центрі Києва: кількість постраждалих збільшилася

Фото: місце аварії (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали 5 пішоходів і водій Tesla

Кількість постраждалих в результаті дорожно-транспортної пригоди в центрі Києва, яке сталося на перетині вулиць Льва Толстого та Саксаганського, збільшилася до 6 осіб. Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції Києва.

Травми отримали 5 пішоходів і водій автомобіля "Tesla". Всі потерпілі пішоходи були госпіталізовані.

"За інформацією служби 103, тілесні ушкодження отримали п'ятеро пішоходів. Їх госпіталізували в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Водієві "Tesla" надали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ДТП за участю автомобілів Range Rover і Tesla сталося близько 18:05 на перехресті вулиць Льва Толстого та Саксаганського. В результаті зіткнення Range Rover в'їхав у натовп людей, які стояли на пішохідній зоні. Після цього позашляховик зіткнувся ще з двома автомобілями.

За словами очевидців, водій Range Rover перебував у стані алкогольного сп'яніння. Спочатку повідомлялося, що в результаті аварії постраждали 4 людини, двоє з яких у важкому стані.

Також, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київській області в результаті ДТП загинули поліцейський і 7-річна дівчинка. Аварія сталася на ділянці траси Київ-Суми, поблизу села Гоголеве.