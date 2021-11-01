ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: ему объявили о подозрении

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 ноября 2021 18:03
Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: ему объявили о подозрении Фото: полицейскому, который совершил смертельное ДТП под Киевом, сообщили о подозрении (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудник батальона патрульной полиции города Белая Церковь (Киевская область) в ночь на 28 октября устроил смертельное ДТП. Правоохранителю сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в ночь на 28 октября полицейский на автомобиле завозил домой товарища, с которым они вместе отдыхали. Правоохранитель превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина врезалась в бетонный столб.

В ДТП 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу. На следующий день пострадавший скончался.

Полицейского подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Ему грозит до 10 лет тюрьмы и лишение права управлять автомобилями на аналогичный срок.

ГБР сообщило правоохранителю о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: полицейскому, который совершил смертельное ДТП под Киевом, сообщили о подозрении (dbr.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Белая Церковь ГБР
NEWS
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше