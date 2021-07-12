В ДТП під Києвом загинули двоє людей, зокрема дитина
Фото:в салоні перебували десять осіб (facebook.com/dtp.kiev.u)
В неділю, 11 липня, у Київській області біля села Ревне Бориспільського району внаслідок ДТП загинули двоє людей. Серед загиблих є дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.
Аварія сталася близько 21:20. За попередніми даними, водій Volkswagen Golf перевищив швидкість і не впорався з кермуванням, внаслідок чого легковик перекинувся на дах.
В салоні перебували десять осіб, зокрема четверо дітей.
Двоє людей загинули, зокрема 7-річна дівчинка. Ще один дорослий у критичному стані.
За даними очевидців, для деблокування від ДСНС залучили вісьмох осіб та дві одиниці техніки.