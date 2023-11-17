ДТП із загиблими в Києві: суд обрав запобіжний захід 20-річній водійці Audi

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для водійки Audi, яка раніше влаштувала смертельну ДТП. Її відправили в СІЗО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Унаслідок пригоди від отриманих травм 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля "Тойота" загинули на місці події.
Винуватиця ДТП разом зі знайомим, який також перебував в автомобілі, зникли з місця дорожньо-транспортної пригоди.
У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеня сп'яніння. Також встановлено, що в червні цього року суд позбавив порушницю права керування транспортними засобами за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
Шевченківський районний суд підтримав клопотання слідчих та обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Вчора в Києві затримали 20-річну дівчину, яка влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули двоє людей.
Їй повідомили про підозру за фактом:
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