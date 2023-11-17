UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТП із загиблими в Києві: суд обрав запобіжний захід 20-річній водійці Audi

Фото: Наслідки ДТП (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для водійки Audi, яка раніше влаштувала смертельну ДТП. Її відправили в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Унаслідок пригоди від отриманих травм 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля "Тойота" загинули на місці події. 

Винуватиця ДТП разом зі знайомим, який також перебував в автомобілі, зникли з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Водійку позбавляли прав за п'яну їзду

У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеня сп'яніння. Також встановлено, що в червні цього року суд позбавив порушницю права керування транспортними засобами за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Шевченківський районний суд підтримав клопотання слідчих та обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Що цьому передувало

Вчора в Києві затримали 20-річну дівчину, яка влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули двоє людей.

Їй повідомили про підозру за фактом:

  • ч. 4 ст. 286-1 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння;
  • ч. 1 ст. 382 - невиконання судового рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСудполиция