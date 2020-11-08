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ДТП в Харькове: водителю сообщили о подозрении

Харьков, Воскресенье 08 ноября 2020 10:51
ДТП в Харькове: водителю сообщили о подозрении
Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)
Автор: Лера Полищук

Водителю автомобиля, который спровоцировал масштабное дорожно-транспортное происшествие в Харькове, сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 6 ноября в Харькове столкнулись автомобили Honda Civic и Suzuki Grand Vitara, один из них отбросило в остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали пять человек.

По данным МВД, виновником ДТП на проспекте Науки стал 23-летний гражданин республики Йемен. В 2016 году он получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учебу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба.

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