ДТП у Харкові: водієві повідомили про підозру

Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Водію автомобіля, який спровокував масштабну дорожньо-транспортну пригоду в Харкові, повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Слідчими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 6 листопада в Харкові зіткнулися автомобілі Honda Civic і Suzuki Grand Vitara, один з них відкинуло на зупинку громадського транспорту. У ДТП постраждали п'ять осіб.

За даними МВС, винуватцем ДТП на проспекті Науки став 23-річний громадянин республіки Ємен. У 2016 році він отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання в Харківський національний університет повітряних сил імені Кожедуба.