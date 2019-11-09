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В ДТЭК заявили, что западным инвесторам нравится сегодняшний "драйв" в Украине

Новости » Энергетика     09.11.2019 - 12:28
В ДТЭК заявили, что западным инвесторам нравится сегодняшний "драйв" в Украине
Фото: Максим Тимченко (из открытых источников)

Тимченко рассказал о выпуске "зеленых" еврооблигаций

Начатые изменения в Украине повышают интерес зарубежных инвесторов к украинским рынкам. Такое мнение высказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Киевского международного экономического форума, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Накануне энергетическая компания успешно выпустила дебютные стандартные "зеленые" еврооблигации и благодаря этому привлекла 325 млн евро на строительство ветровых и солнечных электростанций.

"На мой взгляд, выпуск зеленых бондов - это успех не только нашей компании, это успех Украины. Потому что мы смогли создать новый инструмент, который позволяет новые инвестиции в страну. Что нравится инвесторам, исходя из нашего общения с ними? Инвесторам нравится президент, молодое правительство, тот драйв, который есть в стране, и желание ее поменять. Но что инвесторам не нравится - это необдуманные заявления, которые звучат от отдельных политиков", - сказал Тимченко.

В качестве примера он привел дискуссии о поправках в закон об энергорынке, которым предлагается установить новые ценовые и другие ограничения для производителей электроэнергии, а также заявления о намерении ретроспективно пересмотреть "зеленый" тариф для возобновляемой энергетики.

"К нашим бондам был большой интерес, но ставка по ним могла бы быть ниже. Пара процентов в ней - это то, что нам стоили высказывания некоторых политиков из парламента. Но стоили уже не только нашей компании, а и Украине в целом. Потому что, если будут новые выпуски облигаций другими компаниями, для них будет бенчмарк - дебютный выпуск ДТЭК", - заключил Тимченко.

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